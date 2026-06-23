45 тысяч рублей в пользу жертвы мошенников взыщут с дроппера в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд назначил судебное заседание по иску прокуратуры города Лыткарино к гражданину Беларуси о взыскании неосновательного обогащения.

В 2024 году в ходе следствия по уголовному делу о мошенничестве установлено, что потерпевшая женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей, из которых 45 тысяч поступили на счет ответчика. Мужчина тогда добровольно средства не вернул.

Теперь прокуратура требует взыскать с него 45 тысяч рублей основного долга и почти 16 тысяч рублей процентов.