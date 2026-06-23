В Ясногорском районе водитель автомобиля «УАЗ» без прав въехал в «КамАЗ». Фото: Алексей ФОКИН.

Утром 22 июня в Ясногорском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария зафиксирована в 08:25 на 4-м километре автомобильной дороги «Спицино-Иваньково-Есуково-автоподъезд к населенному пункту Григорьевское».

За рулем автомобиля «УАЗ 3303» находился 76-летний мужчина. В ходе разбирательства выяснилось, что у него отсутствует законное право на управление транспортным средством. Двигаясь по трассе, пенсионер не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ 4311», под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии различные травмы получил водитель легковушки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.