Тульский застройщик оштрафован за сокрытие информации от дольщиков. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела надзорные мероприятия в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В ходе проверки специалисты выявили нарушения со стороны коммерческой организации, возводящей жилые комплексы на Веневском шоссе. Установлено, что застройщик не выполнил требования законодательства и не загрузил в Единую информационную систему жилищного строительства проектную декларацию вместе с актуальными фотографиями строительной площадки.

Отсутствие этих данных в открытом доступе ущемляет права дольщиков и не гарантирует защиту их имущества и законных интересов. По факту выявленных нарушений прокурор вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности. Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ. В качестве меры наказания застройщику назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.