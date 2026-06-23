Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:57

Тульский застройщик оштрафован за сокрытие информации от дольщиков

Компания не разместила фотографии стройки на Веневском шоссе в единой информационной системе
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский застройщик оштрафован за сокрытие информации от дольщиков.

Тульский застройщик оштрафован за сокрытие информации от дольщиков.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела надзорные мероприятия в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В ходе проверки специалисты выявили нарушения со стороны коммерческой организации, возводящей жилые комплексы на Веневском шоссе. Установлено, что застройщик не выполнил требования законодательства и не загрузил в Единую информационную систему жилищного строительства проектную декларацию вместе с актуальными фотографиями строительной площадки.

Отсутствие этих данных в открытом доступе ущемляет права дольщиков и не гарантирует защиту их имущества и законных интересов. По факту выявленных нарушений прокурор вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности. Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ. В качестве меры наказания застройщику назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.