Рецидивист из Киреевска осужден за кражу с проникновением в дом соседа. Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд вынес приговор местному жителю возрастом 39 лет, который ранее уже имел судимость за имущественные преступления. Ему пришлось отвечать за тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Инцидент произошел 4 апреля 2026 года в деревне Медвенка. Злоумышленник заранее знал, что его сосед возрастом 44 года отсутствует дома.

Воспользовавшись пустующим домом, подсудимый разбил окно на кухне и беспрепятственно проник внутрь постройки. Преступник был осведомлен о том, что хозяин хранит наличные в кармане своей куртки. Забрав оттуда 7000 рублей, вор скрылся. Позже он полностью признал свою вину и вернул потерпевшему все похищенные средства в полном объеме.

Суд рассмотрел материалы дела и согласился с доводами государственного обвинителя. Учитывая рецидив, служители Фемиды назначили мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.