Президент России присвоил тульским педагогам звание заслуженных учителей. Фото: Алексей ФОКИН.

Владимир Путин подписал соответствующий указ о поощрении граждан. За значительные успехи в просветительской деятельности и преданность своему делу высокие награды получили представители Тульской области. Почетный статус «Заслуженный учитель Российской Федерации» был официально закреплен за двумя опытными наставниками.

Первой высокого звания удостоилась Светлана Кряж, которая преподает в тульском Центре образования — гимназии № 11, носящей имена Александра и Олега Трояновских.

Второй награды была удостоена Валентина Сахарова, которая долгие годы работает в ефремовской средней школе № 9.