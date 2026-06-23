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НовостиОбщество23 июня 2026 8:08

Президент России присвоил тульским педагогам звание заслуженных учителей

Высокие государственные награды за многолетний труд в сфере образования получили учителя из Тулы и Ефремова
Михаил КОРЕНЮГИН
Президент России присвоил тульским педагогам звание заслуженных учителей.

Президент России присвоил тульским педагогам звание заслуженных учителей.

Фото: Алексей ФОКИН.

Владимир Путин подписал соответствующий указ о поощрении граждан. За значительные успехи в просветительской деятельности и преданность своему делу высокие награды получили представители Тульской области. Почетный статус «Заслуженный учитель Российской Федерации» был официально закреплен за двумя опытными наставниками.

Первой высокого звания удостоилась Светлана Кряж, которая преподает в тульском Центре образования — гимназии № 11, носящей имена Александра и Олега Трояновских.

Второй награды была удостоена Валентина Сахарова, которая долгие годы работает в ефремовской средней школе № 9.