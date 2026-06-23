Россельхознадзор аннулировал декларации на 500 тонн зерна тульскому фермеру. Фото: Алексей ФОКИН.

В Воловском районе Тульской области аннулировали документы на крупную партию сельскохозяйственной продукции. Проверка Россельхознадзора затронула местного индивидуального предпринимателя, который руководит крестьянско-фермерским хозяйством. Специалисты ведомства выявили серьезные нарушения при оформлении разрешительной документации на 500 тонн продовольственной пшеницы и ячменя.

В ходе изучения бумаг эксперты обнаружили сразу несколько критических недочетов. В протоколах лабораторных испытаний полностью отсутствовала информация о месте отбора проб. Кроме того, при оформлении использовались стандарты, которые не входят в официальный перечень допустимых методов исследований. Также в самих декларациях не оказалось необходимых реквизитов товаросопроводительных бумаг.

Подобные нарушения при оформлении документации являются прямым противоречием нормам технического регламента. По итогам проверки в июне 2026 года тульское управление Россельхознадзора официально признало выданные декларации недействительными. В отношении главы фермерского хозяйства приняли профилактические меры и выдали предостережение.