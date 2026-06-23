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НовостиОбщество23 июня 2026 7:27

1777 обращений за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы семь раз
Михаил КОРЕНЮГИН
1777 обращений за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие суткию.

1777 обращений за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие суткию.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле за минувшие сутки ДТП и пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также в оружейной столице сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зафиксировали три аварийных отключения по электроснабжению, и одно - по водоснабжению.

Отключений электроэнергии, отопления, газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и уличного освещения не происходило.

В целом, в тульскую ЕДДС за последние сутки поступило 1777 обращений за помощью. При этом служба спасения выезжала на вызовы семь раз.