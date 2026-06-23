Икону Пресвятой Богородицы вернули на башню Тульского кремля после реставрации. Фото: Алексей ФОКИН.

На стену Одоевской башни Тульского кремля вновь установили икону Пресвятой Богородицы «Казанская». Святыня вернулась на свое историческое место после проведения комплексных реставрационных работ.

Восстановлением образа занимались специалисты Тульского музейного объединения. Реставраторы выполнили целый ряд сложных операций: укрепили красочный слой, полностью восстановили лаковое покрытие, а также провели работы по точечной тонировке.

Весь процесс реставрации занял около месяца.