Тульскому фермеру вынесли предостережение из-за незарегистрированных животных и отсутствия дезинфекции. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездную проверку в одном из фермерских хозяйств Плавского района. Инспекторы обследовали производственные объекты индивидуального предпринимателя, занимающегося содержанием сельскохозяйственных животных.

В ходе осмотра контролеры зафиксировали фактическое наличие скота и птицы. На территории хозяйства содержались 162 головы мелкого рогатого скота, 4 головы крупного рогатого скота, а также 260 птиц.

Однако при сверке данных с информацией, размещенной в государственной информационной системе «Хорриот», выявились существенные расхождения. Согласно электронному реестру, за предпринимателем числились лишь 71 голова мелкого рогатого скота и 80 птиц. Таким образом, 91 голова мелкого рогатого скота и 180 птиц оказались не зарегистрированы в системе должным образом.

Помимо нарушений в сфере учета, инспекторы обнаружили и санитарные недочеты. На въезде в хозяйство полностью отсутствовал оборудованный дезинфекционный барьер с необходимым дезинфицирующим раствором, что является прямым нарушением ветеринарных правил.

По результатам проверки в июне 2026 года надзорное ведомство объявило владелице личного подсобного хозяйства официальное предостережение. Документ предписывает ей устранить все выявленные нарушения и впредь неукоснительно соблюдать обязательные требования законодательства.