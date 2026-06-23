Жители Тулы и Щекино получат выплаты за утраченное имущество после атаки беспилотников. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области приняли решение о финансовых выплатах жителям Тулы и Щекино, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Этот вопрос стал центральным на заседании оперативного штаба, посвященном ликвидации последствий нападения на гражданские объекты региона.

22 июня в Щекино удар пришелся по многоквартирному жилому дому, а в пригороде Тулы из-за падения обломков загорелась кровля частного домовладения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время на месте инцидентов продолжаются работы по устранению ущерба.

В ходе совещания руководители администраций Тулы и Щекино доложили о ходе обследования зданий. Специалисты уже зафиксировали все полученные повреждения, чтобы точно определить объем требуемой помощи и спланировать ремонтно-восстановительные работы. Ситуация с выплатами и восстановлением жилья остается на строгом контроле у оперативного штаба.