В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали три техногенных пожара. Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки, 22 июня, в Тульской области не произошло ни одной чрезвычайной ситуации, а на водных объектах обошлось без происшествий. При этом сотрудники экстренных служб трижды выезжали на тушение возгораний и трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварии случились в Заокском, Веневском и Узловском районах.

Одно из возгораний произошло в Новомосковске. На улице Маяковского загорелся легковой автомобиль. К месту происшествия прибыли 7 спасателей и 2 единицы специальной техники МЧС России. Огнеборцы оперативно справились с пламенем, в результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар зафиксировали в Ясногорском районе. В садовом некоммерческом товариществе «Алино» у села Кузьмищево загорелся частный жилой дом. Огонь удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекли 11 пожарных и 3 единицы техники МЧС России. Пострадавших в данном происшествии не оказалось.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Туле на Одоевском шоссе. Там произошло возгорание в частном жилом доме. Пожар потушили на площади 2 квадратных метра. На место происшествия экстренно прибыли 14 человек и 5 единиц техники МЧС. К сожалению, в результате инцидента пострадала 93-летняя хозяйка дома. Пенсионерка получила отравление продуктами горения и была доставлена медикам для оказания необходимой помощи.