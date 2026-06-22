В Тульской области за неделю ликвидировали 29 пожаров. Фото: Алексей ФОКИН.

В период с 15 по 21 июня на территории Тульской области не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации. При этом сотрудники экстренных служб продолжили выполнять свои задачи в штатном режиме.

За семь дней аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Тульской области выезжали на сообщения о происшествиях 603 раза. Основную часть вызовов составили возгорания. Огнеборцы ликвидировали 29 пожаров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 8 человек, среди которых оказалось 3 детей.

Помимо тушения огня, бойцы МЧС регулярно привлекались к работе на дорогах. За отчетный период подразделения ведомства 18 раз выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также специалисты несли дежурство на водных объектах. За неделю там произошло одно происшествие, которое закончилось трагедией. В воде погиб 1 человек.