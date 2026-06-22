23 июня в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Кутузова,8б; ул. Кирова, 186;
с 9:00 до 16:00 - ул. Фрунзе,2; ул. 9 Мая, 1, 3; пр-т Ленина, 98, 100; Мясново: ул. Чмутова, 1-а, 24; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 6-а, 9-а, 15-а, 29; ул. Ликбеза, 15-19 (нечётн.), 1, 3, 6, 8, 18, 27, 31, 37; ул. Б. Кулига, 2-56 (чётн.), 3-69 (нечётн.), 2-а, 14-а, 28-а; ул. Н. Упская, 66; ул. В. Краснослободская, 23-б; ул. В. Выселковая, 26; 2-й Клинской пр-зд, 2-в, 2-г;
с 9:00 до 17:00 - ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 18-а, 33-а, 35-а, 1-а; ул. Оборонная 2-22 (чёт); ул. Войкова, 1-б, 4, 4-а, 5, 5/1, 6, 7, 9-а, 9-б, 24, 24-а, 26; ул. М. Тореза 10; ул. Первомайская, 3, 3-а; пр-т Ленина, 67.