Тульский «Арсенал» стартует в Кубке России с гостевого матча против «Текстильщика». Фото: Алексей ФОКИН.

Стало известно расписание Кубка России по футболу для тульского «Арсенала». Команда начнет свой путь в турнире не с самого начала, а сразу с четвертого раунда, пропустив стартовые этапы соревнований.

Первым соперником красно-желтых станет ивановский «Текстильщик», который недавно вернулся в первую лигу. Матч пройдет на поле соперника, поэтому тулякам предстоит гостевая встреча.

Если «Арсенал» сумеет одолеть ивановцев и пробиться в пятый раунд, его ждет встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». Однако не исключено, что соперником станет одна из команд низших дивизионов. В число потенциальных противников входят новосибирская «Сибирь», столичное «Чертаново», барнаульский «Темп», томский КДВ, читинская спортивная школа по футболу и клуб «Иркутск».