Вспышка опасной болезни скота привела к карантину в Белевском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Комитет ветеринарии Тульской области официально опубликовал приказ об установлении карантинного режима в Белевском районе. Причиной стали вспышки заразного узелкового дерматита, который представляет серьезную угрозу для крупного рогатого скота. Эпицентр опасного заболевания зафиксирован в частном подворье деревни Фединское.

В целях предотвращения распространения инфекции власти установили строгие ограничения на прилегающих территориях. В трехкилометровую зону карантина вошли сразу несколько населенных пунктов Левобережного поселения, среди которых Фединское, Леонтьево, Петрово и Рука, а также деревня Куриловка, относящаяся к Правобережному поселению. Кроме того, сформирована угрожаемая зона радиусом десять километров, охватившая десятки местных поселков и деревень, включая непосредственно город Белев.

На территориях с особым режимом действуют жесткие запреты. Полностью остановлен ввоз и вывоз животных, а также ограничено передвижение транспорта. Под строгим запретом находятся любые ярмарки и массовые мероприятия с участием скота. Вся молочная продукция, полученная от зараженных особей, подлежит обязательной утилизации.

Специалисты проводят масштабные профилактические и лечебные мероприятия. Больные животные проходят необходимый курс терапии, а здоровое поголовье в экстренном порядке вакцинируют. Карантинный режим будет сохраняться до момента полного выздоровления или убоя последней зараженной особи, после чего продлится еще тридцать дней. На протяжении всего этого периода ветеринарные службы будут регулярно осматривать скот и проводить дезинфекцию всех загрязненных территорий.