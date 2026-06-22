Тульский банк оштрафовали за звонки третьим лицам без согласия должника. Фото: Алексей ФОКИН.

В управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области поступило обращение от жителя региона. Мужчина пожаловался на неправомерные действия кредитной организации, которая занималась взысканием его задолженности. В ходе рассмотрения жалобы инспекторы выявили грубое нарушение действующего законодательства.

Установлено, что банк вступал в контакт с третьим лицом. При этом финансовая организация не получила официального согласия на подобное взаимодействие ни от самого заемщика, ни от гражданина, которому они звонили. Такие методы работы прямо противоречат нормам Федерального закона, который ограждает граждан от недобросовестных способов возврата денег.

По итогам проведенной проверки должностные лица регионального ведомства привлекли нарушителя к административной ответственности. В отношении банка составлен протокол по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.