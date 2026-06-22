За выходные в Тульской области задержали 34 водителя в состоянии опьянения. Фото: Алексей ФОКИН.

С 19 по 21 июня сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 34 случая управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 17 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Еще три гражданина, не имея водительских прав, также управляли машиной в пьяном виде. Семь водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении пяти автолюбителей составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Им может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.