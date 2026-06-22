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НовостиПроисшествия22 июня 2026 13:31

Тульский предприниматель оштрафован за растрату средств социального контракта

Мужчина получил от государства 350000 рублей на развитие бизнеса, но потратил их на личные нужды
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский предприниматель оштрафован за растрату средств социального контракта.

Тульский предприниматель оштрафован за растрату средств социального контракта.

Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

История началась в ноябре 2022 года. Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, туляк заключил социальный контракт. Государство перевело ему 350000 рублей. Эти деньги были строго целевыми и предназначались для закупки оборудования, необходимого для производства и монтажа натяжных потолков.

Однако бизнесмен изначально не планировал заниматься честным трудом. Получив бюджетные средства, он просто присвоил их и полностью потратил на собственные потребности.

Выслушав позицию государственного обвинителя, мошеннику назначили наказание в виде штрафа размером 200000 рублей.

Дополнительно суд удовлетворил исковые требования прокурора. С осужденного в доход органа социальной защиты населения взыскали не только всю сумму незаконно полученного пособия в 350000 рублей, но и проценты за неправомерное пользование чужими деньгами, которые превысили 179000 рублей.