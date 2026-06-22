Тульский предприниматель оштрафован за растрату средств социального контракта. Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

История началась в ноябре 2022 года. Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, туляк заключил социальный контракт. Государство перевело ему 350000 рублей. Эти деньги были строго целевыми и предназначались для закупки оборудования, необходимого для производства и монтажа натяжных потолков.

Однако бизнесмен изначально не планировал заниматься честным трудом. Получив бюджетные средства, он просто присвоил их и полностью потратил на собственные потребности.

Выслушав позицию государственного обвинителя, мошеннику назначили наказание в виде штрафа размером 200000 рублей.

Дополнительно суд удовлетворил исковые требования прокурора. С осужденного в доход органа социальной защиты населения взыскали не только всю сумму незаконно полученного пособия в 350000 рублей, но и проценты за неправомерное пользование чужими деньгами, которые превысили 179000 рублей.