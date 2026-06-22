В Щекинском районе на трассе М-2 «Крым» столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Фото: материалы пресс-служб.

Днем 21 июня на федеральной трассе М-2 Крым в Щекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария была зафиксирована в 13:00 на 206 километре автодороги.

24-летний молодой человек управлял мотоциклом KTM 1290. По предварительным данным, парень не справился с рулевым управлением. Мотоцикл опрокинулся, после чего произошло столкновение с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате инцидента водитель мототехники получил различные травмы. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение.