Дело допустившего гибель рабочего на дробильной машине гендиректора подрядной организации рассмотрят в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд назначил судебное заседание по делу генерального директора подрядной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека.

28 ноября прошлого года на территории ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» обвиняемый допустил к работе на дробильной машине сотрудника, не обученного безопасным методам, без инструктажа и ознакомления с инструкциями по охране труда.

В ходе работ произошло затягивание мужчины на ролик машины, от полученных травм он скончался.