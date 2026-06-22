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НовостиОбщество22 июня 2026 13:17

Дело допустившего гибель рабочего на дробильной машине гендиректора подрядной организации рассмотрят в Тульской области

Инцидент произошел в Узловском районе
Игорь КОПЫТОВ
Дело допустившего гибель рабочего на дробильной машине гендиректора подрядной организации рассмотрят в Тульской области

Дело допустившего гибель рабочего на дробильной машине гендиректора подрядной организации рассмотрят в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд назначил судебное заседание по делу генерального директора подрядной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека.

28 ноября прошлого года на территории ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» обвиняемый допустил к работе на дробильной машине сотрудника, не обученного безопасным методам, без инструктажа и ознакомления с инструкциями по охране труда.

В ходе работ произошло затягивание мужчины на ролик машины, от полученных травм он скончался.