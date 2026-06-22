Туляк завоевал серебро в одиночном разряде на первенстве России по теннису. Фото: Алексей ФОКИН.

С 13 по 21 июня в Казани состоялись соревнования за звание сильнейших теннисистов страны в возрастной категории до 15 лет. Первенство России собрало на кортах столицы Татарстана лучших юношей и девушек со всей страны.

В центре внимания оказался финал одиночного турнира среди юношей. Прохор Кожеуров пробился в решающий матч, где его соперником стал Рафаэль Папоян, представляющий Москву. Поединок получился невероятно тяжелым и затяжным. Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут, сыграв полный трехсетовый матч. В итоге золото досталось представителю столицы, а Кожеуров стал обладателем серебряной медали.

Турнир отличался внушительным составом участников и строгим форматом проведения. В отборочном этапе и в основной сетке соревновались по 32 юноши и 32 девушки. География первенства охватила практически всю Россию: за награды боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Калининграда и десятков других городов и регионов страны.