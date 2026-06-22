В Суворове мужчина пытался дать взятку инспекторам ГИБДД, спрятав деньги в патрульной машине. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Суворовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, касающееся попытки подкупа местных стражей порядка. Обвиняемым по нему проходит 39-летний житель Калуги. Ему инкриминируют покушение на дачу взятки должностным лицам за совершение заведомо незаконных действий.

Инцидент произошел 14 мая 2026 года в селе Песковатское. Водитель был остановлен сотрудниками МОМВД России «Суворовский». Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Понимая, что ему грозит административное наказание, он решил пойти на преступление.

Чтобы избежать ответственности, автомобилист предложил инспекторам ГИБДД 20 тысяч рублей. Он незаметно спрятал купюры в задний карман пассажирского сиденья патрульного автомобиля. Однако сотрудники полиции брать деньги отказались и сразу же сообщили о противоправном поступке в компетентные органы.

Теперь материалы дела переданы в Суворовский межрайонный суд Тульской области. Фемиде предстоит рассмотреть его по существу и вынести окончательное решение в отношении фигуранта.