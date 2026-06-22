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НовостиПроисшествия22 июня 2026 12:18

В Заокском районе водитель автомобиля Kia съехал в кювет и врезался в дерево

Молодого человека госпитализировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Заокском районе водитель автомобиля Kia съехал в кювет и врезался в дерево.

В Заокском районе водитель автомобиля Kia съехал в кювет и врезался в дерево.

Фото: материалы пресс-служб.

В ночь на 21 июня в Заокском районе Тульской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария зафиксирована в 01:05 на 160-м километре автомобильной трассы «Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево».

За рулем автомобиля Kia Specttra находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина вылетела с проезжей части в правый придорожный кювет. После съезда с дороги автомобиль врезался в стоявшее на обочине дерево.

В результате столкновения с препятствием водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую врачебную помощь.