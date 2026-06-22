В Щекино разбирают завалы в пострадавшем от беспилотника многоквартирном доме. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Щекино продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия в многоквартирном жилом здании. Сотрудники экстренных служб уже начали разбор завалов в 1-м подъезде. Сразу после завершения этих мероприятий на объекте заработают эксперты, которые оценят масштабы повреждений и назовут точные сроки ремонта.

Одновременно коммунальные службы решают задачу по возобновлению подачи ресурсов в подъезды с 3-го по 6-й. Это необходимо для того, чтобы владельцы квартир смогли как можно скорее вернуться в свои жилища.

Для пострадавших граждан организован пункт временного размещения, где сейчас временно находятся 5 человек.

Все интересующие вопросы жители дома могут задать специалистам администрации муниципалитета по телефону горячей линии 8 (487 51) 5-66-56.