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НовостиОбщество22 июня 2026 11:47

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей неделе

Соответствующую информацию опубликовал «Тулагорводоканал»
Михаил КОРЕНЮГИН
Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей неделе.

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей неделе.

Фото: Алексей ФОКИН.

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 15 по 21 июня 2026 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Привокзального округа Тулы (6,4 – 9,6 градусов). Зареченский (7,6 – 8,2) и Советский (8,0 – 8,4) оказались на второй позиции. Следом — Центральный (6,6 – 8,2).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 4,8 – 5,4 градусов.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).