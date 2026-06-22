Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей неделе. Фото: Алексей ФОКИН.

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 15 по 21 июня 2026 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Привокзального округа Тулы (6,4 – 9,6 градусов). Зареченский (7,6 – 8,2) и Советский (8,0 – 8,4) оказались на второй позиции. Следом — Центральный (6,6 – 8,2).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 4,8 – 5,4 градусов.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).