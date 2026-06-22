Туляку предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство посетителей торгового центра в Краснодаре. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю предъявили обвинение 19-летнему жителю Тульской области. Молодому человеку инкриминируют совершение убийства из хулиганских побуждений общеопасным способом, а также покушение на убийство двух и более лиц.

Согласно версии следствия, днем 20 июня 2026 года обвиняемый находился в торговом центре, расположенном на улице Западного Обхода в Краснодаре. Без каких-либо причин туляк начал наносить посетителям удары ножами, которые он принес с собой, в область жизненно важных органов. В результате нападения 41-летняя женщина скончалась от полученных повреждений. Еще три человека — женщины 38 и 65 лет, а также 56-летний мужчина — получили ножевые ранения.

В настоящее время следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении туляка меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательной базы.