В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы и града. Фото: Алексей ФОКИН.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области в ближайшие 1-3 часа 22 июня 2026 года с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.

В связи с этим ведомство напоминает правила безопасного поведения:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.

- держаться как можно дальше от окон, если вы находитесь в доме;

Также помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".