В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы и града.

Фото: Алексей ФОКИН.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области в ближайшие 1-3 часа 22 июня 2026 года с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.
В связи с этим ведомство напоминает правила безопасного поведения:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.
- держаться как можно дальше от окон, если вы находитесь в доме;
Также помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".