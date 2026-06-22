В Узловском районе водитель питбайка без прав утроил ДТП с фурой. Фото: материалы пресс-служб.

Днем 20 июня в Узловском районе Тульской области случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легкой мототехники. Инцидент произошел в 17:45 на улице Индустриальной.

23-летний молодой человек сидел за рулем питбайка марки BSE EVO. Как выяснилось позже, у него вообще не было водительских прав. Подъехав к нерегулируемому пешеходному переходу, парень решил пересечь дорогу, даже не слезая с мотоцикла. Именно в этот момент его сбил грузовик MAN TGA, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Молодой человек получил различные травмы. Бригада медиков оперативно доставила его в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи.