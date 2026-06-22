В Туле 26 июня ограничат парковку на площади Ленина и улице Менделеевской. Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня в Туле введут временные ограничения для автомобилистов в центре города. Водителям запретят останавливаться и парковаться на целом ряде локаций. Такие меры примут для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения региональной акции "Ночь в ЗАГСе". Запрет будет действовать на протяжении всех суток, начиная с 00:00 и до 23:59.

Под ограничения попадет сама площадь Ленина, а также парковочное пространство, расположенное вдоль нее на отрезке от улицы Советской до улицы Менделеевской. Кроме того, стоянка будет закрыта на четной стороне улицы Менделеевской, непосредственно возле дома 8.

Автомобилистов просят учитывать эти нововведения и заранее продумывать альтернативные маршруты передвижения по городу.