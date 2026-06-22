Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 10:50

В Туле 26 июня ограничат парковку на площади Ленина и улице Менделеевской

Ограничения связаны с проведением в городе региональной акции "Ночь в ЗАГСе"
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 26 июня ограничат парковку на площади Ленина и улице Менделеевской.

В Туле 26 июня ограничат парковку на площади Ленина и улице Менделеевской.

Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня в Туле введут временные ограничения для автомобилистов в центре города. Водителям запретят останавливаться и парковаться на целом ряде локаций. Такие меры примут для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения региональной акции "Ночь в ЗАГСе". Запрет будет действовать на протяжении всех суток, начиная с 00:00 и до 23:59.

Под ограничения попадет сама площадь Ленина, а также парковочное пространство, расположенное вдоль нее на отрезке от улицы Советской до улицы Менделеевской. Кроме того, стоянка будет закрыта на четной стороне улицы Менделеевской, непосредственно возле дома 8.

Автомобилистов просят учитывать эти нововведения и заранее продумывать альтернативные маршруты передвижения по городу.