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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:34

76-летнего мужчину госпитализировали в больницу после ДТП в Плавске

Пенсионер попал под колеса автомобиля Skoda
Михаил КОРЕНЮГИН
76-летнего мужчину госпитализировали в больницу после ДТП в Плавске.

76-летнего мужчину госпитализировали в больницу после ДТП в Плавске.

Фото: материалы пресс-служб.

В Плавске на улице Октябрьской утром 20 июня произошло ДТП. Там примерно в 11:20 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 62-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 76-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал пенсионер. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.