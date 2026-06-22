76-летнего мужчину госпитализировали в больницу после ДТП в Плавске. Фото: материалы пресс-служб.

В Плавске на улице Октябрьской утром 20 июня произошло ДТП. Там примерно в 11:20 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 62-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 76-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал пенсионер. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.