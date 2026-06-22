Тульские легкоатлеты завоевали три бронзовые медали на Кубке России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Чебоксарах завершился Кубок Российской Федерации по легкой атлетике, собравший на своих дорожках около 600 спортсменов из 72 субъектов страны. Представители Тульской области успешно выступили на престижных всероссийских соревнованиях, пополнив копилку региона тремя бронзовыми наградами.

В спринтерском беге на 200 метров отличился Владислав Шемулинкин. Спортсмен преодолел дистанцию за 21,03 секунды и занял третью ступень пьедестала почета.

Еще одну бронзу в копилку региона принесла Карина Кочеткова. Она успешно выступила в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 57,36 секунды.

Замкнула тройку призеров Екатерина Реньжина. В беге на 800 метров она финишировала с результатом 2 минуты 2,48 секунды, что позволило ей занять третье место.