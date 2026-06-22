47-летняя женщина попала под колеса автомобиля Mitsubishi в Ленинском районе. Фото: материалы пресс-служб.

19 июня в поселке Торхово Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 20:35 вблизи дома 8А по улице Центральной.

За рулем автомобиля Mitsubishi Charisma находился 41-летний мужчина. Он совершил наезд на 47-летнюю женщину. По предварительной информации, в момент инцидента пешеход двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина получила различные травмы. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.