В Каменском районе автоледи на машине Solaris сбила мальчика на электросамокате. Фото: материалы пресс-служб.

В Каменском районе на улице Комсомольской села Архангельское вечером 19 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:05 легковушка сбила подростка на электросамокате.

По предварительной информации, 48-летняя женщина, управляя автомобилем Solaris HS, совершила наезд на 13-летнего мальчика на электросамокате, который при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении транспортному средству.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель СИМ. Его доставили в медицинское учреждения с различными травмами.