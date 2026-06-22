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НовостиПроисшествия22 июня 2026 9:37

В Каменском районе автоледи на машине Solaris сбила мальчика на электросамокате

Подростка госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Каменском районе автоледи на машине Solaris сбила мальчика на электросамокате.

В Каменском районе автоледи на машине Solaris сбила мальчика на электросамокате.

Фото: материалы пресс-служб.

В Каменском районе на улице Комсомольской села Архангельское вечером 19 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:05 легковушка сбила подростка на электросамокате.

По предварительной информации, 48-летняя женщина, управляя автомобилем Solaris HS, совершила наезд на 13-летнего мальчика на электросамокате, который при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении транспортному средству.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель СИМ. Его доставили в медицинское учреждения с различными травмами.