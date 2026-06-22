В Тульской области отметили День народных художественных промыслов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Вчера, 21 июня, в России отпраздновали День народных художественных промыслов. Для Тульской области этот день стал по-настоящему особенным, ведь местная земля считается живой летописью ремесленного мастерства. Культурный код региона веками создавался благодаря таким уникальным направлениям, как филимоновская и тульская городская игрушки, белевское кружево, кудрявая всечка, художественная обработка дерева, керамика, ткачество, а также производство самоваров и гармоней. Именно эти промыслы сделали область узнаваемой далеко за ее пределами.

Свои таланты в рамках праздника демонстрировали около 350 местных мастеров, которые бережно хранят секреты предков и передают их молодому поколению. Традиционные ремесла получили новое звучание в современных творческих проектах, представленных на праздничных площадках. Учащиеся Школы креативных индустрий показали коллекцию одежды «Филимон», созданную по мотивам знаменитой игрушки. Объединение центров развития культуры презентовало интерактивную галерею «Игрушка 360», а студенты Тульского колледжа культуры и искусства организовали завораживающее дефиле «Кружевокружение» с элементами белевского кружева.

Все желающие смогли прикоснуться к богатству местных традиций и увидеть уникальные изделия в региональных музейных пространствах. Тематические экспозиции работали в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, а также в специализированных центрах «Филимоновская игрушка», «Кружевная сказка» и «Тульские самовары», музее гармони Деда Филимона. Кроме того, шедевры тульских умельцев были представлены в выставочных залах Тульского государственного музея оружия и в краеведческих музеях области.