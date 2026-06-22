Суд обязал подвести коммуникации к участку многодетной семьи в Белевском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

В Белевском районе надзорное ведомство отреагировало на жалобу местной жительницы и проверило, как соблюдаются законы о поддержке семей с большим количеством детей.

Выяснилось, что еще в 2012 году семье, где растут 3 ребенка, выделили землю в деревне Таратухино под индивидуальное жилищное строительство. Однако выделенная территория оказалась полностью лишена базовых инженерных сетей, что сделало процесс возведения собственного дома крайне затруднительным.

Чтобы защитить нарушенные права граждан, надзорный орган подал судебный иск с требованием подключить надел ко всем необходимым сетям. Суд полностью удовлетворил заявленные требования об организации водоотведения, водоснабжения, а также подачи газа и электричества.