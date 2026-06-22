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НовостиОбщество22 июня 2026 8:39

В Тульской области объявляли ракетную опасность

На улицах сработала система экстренного оповещения
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области объявляли ракетную опасность.

В Тульской области объявляли ракетную опасность.

Фото: Алексей ФОКИН.

Утром 22 июня в Тульской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение поступило в 11:37. На улицах сработала система экстренного оповещения.

Жителям региона рекомендуется немедленно укрыться в подземных помещениях, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, предписывается направиться в ближайшее безопасное место.

Также жителям региона необходимо сохранять спокойствие.