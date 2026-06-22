Тульское суворовское училище торжественно проводило выпускников 6-й роты. Фото: материалы пресс-служб.

20 июня 2026 года в стенах Тульского суворовского военного училища Министерства обороны РФ состоялось знаменательное событие — торжественная линейка, посвященная завершению учебного года и прощанию с воспитанниками 6-й роты.

Праздничное действо открылось выносом знамен. На плац вынесли Государственный флаг России, а также основное и историческое знамена самого учебного заведения. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогического состава. За преданность делу и неоценимый вклад в формирование высоких моральных качеств будущих русских офицеров, ряд сотрудников училища удостоились медали «За трудовую доблесть».

Главным моментом линейки стало вручение юношам документов об образовании и выпускных нагрудных знаков. 9 самых отличившихся суворовцев дополнительно получили престижную награду — медаль «За особые успехи в учении» 1 степени.

Неотъемлемой и самой трогательной частью церемонии стал традиционный прощальный вальс. Финальным аккордом праздника прозвучал Гимн Тульского суворовского училища, который хором исполнили десятки воспитанников. Их дружное пение наполнило плац чувством глубокой гордости за принадлежность к славному суворовскому братству.

Теперь вчерашние воспитанники 6-й роты, получившие статус выпускников, отправляются покорять вершины высшего образования. Они продолжат учебу в ведущих военных вузах Министерства обороны и других силовых ведомств.