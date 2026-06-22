Ограничения движения трамваев по улице Советской в Туле продлены до 12 июля. Фото: Алексей ФОКИН.

Администрация Тулы сообщила о продлении временных изменений в работе наземного электрического транспорта. До 12 июля трамваи будут следовать по скорректированным схемам. Такие меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения плановых путевых работ.

Ограничения затронут сразу несколько ключевых участков городской рельсовой сети. Движение будет пересмотрено из-за содержания путей на части улицы Советской, а также ремонта улицы Коминтерна. Кроме того, с 22 июня по 12 июля составы не смогут курсировать по своему привычному маршруту на отрезке улицы Пролетарской между улицей Советской и улицей Епифанской.

Чтобы пассажиры могли добраться до нужных остановок, транспортники организовали альтернативный объезд. Все трамваи, попадающие под действие введенных ограничений, временно пустят через Демидовскую плотину.