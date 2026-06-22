750 школьников из Тульской области проведут лето в Беларуси. Фото: Алексей ФОКИН.

Около 750 детей из региона отправятся на летние каникулы в Республику Беларусь. Местные санаторно-курортные учреждения и специализированные детские центры принимают тульских школьников уже 2-й год подряд. Все выбранные здравницы полностью соответствуют необходимым стандартам безопасности и комфорта.

Для юных гостей подготовлена максимально интересная повестка. В рамках воспитательной и развлекательной деятельности для ребят организуют спортивные турниры, подвижные игры и творческие конкурсы. Также в расписание включены концертные выступления, различные мастер-классы и занятия в тематических кружках.

Важной частью отдыха станет обширная экскурсионная программа, позволяющая детям ближе познакомиться с культурой и историей соседнего государства. Школьники побывают в городе-герое Минске, где посетят знаменитый музей истории Великой Отечественной войны. Кроме того, в маршрут путешествий включены поездки в национальный парк Беловежская пуща, мемориальный комплекс Брестская крепость и уникальный музей слуцких поясов.