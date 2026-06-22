В Туле прошел I этап Фестиваля паркового волейбола Фото: Алексей ФОКИН.

20 июня в ЦПКиО им. П.П. Белоусова состоялся I этап Фестиваля паркового волейбола, в котором участвовали 23 команды по классическому волейболу и 28 пар по пляжному.

В классическом волейболе победила команда «Зигзаг», второе место у «Машиностроителя», третье — у «Аспида». В пляжном волейболе среди мужчин золото завоевали Луняев Виталий и Борисов Артем, серебро — Демечев Василий и Мишук Захар, бронзу — Горлопанов Павел и Макарочкин Олег. Среди женщин победили Быкова Татьяна и Москлева Екатерина, вторыми стали Харламова Екатерина и Глушкова Ирина, третьими — Поляк Евгения и Леухина Дарья.