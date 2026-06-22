На 5 лет за выращивание конопли и покушение на сбыт условно осужден житель Кимовского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд признал местного жителя виновным в культивировании конопли, хранении наркотиков в крупном размере и покушении на сбыт. С июня 2025 по февраль 2026 года он оборудовал в подвале ферму, вырастил не менее 100 кустов конопли, часть хранил, часть намеревался продать. При обыске изъяты растения, фитолампы, весы, удобрения и оборудование.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф 150 тысяч рублей. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде, осужденный освобожден в зале суда. Приговор не вступил в силу.