Тульский «Арсенал» сыграл вничью с костромским «Спартаком». Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» провел очередной контрольный поединок на домашней арене, разделив очки с костромским «Спартаком». Матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1.

Гости смогли открыть счет на 57 минуте встречи. Оружейникип восстановили равновесие на 66 минуте, когда отличился Кирилл Богданец.

В первом тайме за оружейников на газон вышли Мелихов, Плотников, Кармаев, Большаков, Пенчиков, Козлов, Енин, Раздорских, Горбунов, Жигулёв и Магомедов. Во второй половине встречи на поле появились Цулая, Кармаев, Плотников, Ефремов, Жамалетдинов, Алехин, Бирюков, Богданец, Исаенко и Брнович. Позже тренерский штаб произвел замены: на 62 минуте Козлова сменил Рейес, а на 85 минуте Бирюкова заменил Алинви.

Ближайший товарищеский матч туляков состоится 26 августа. Команда отправится в Москву, где сыграет против «Сочи».