Губернатор Дмитрий Миляев обратился к тулякам в связи с Днем памяти и скорби.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к жителям Тульской области в связи с Днем памяти и скорби.

Глава региона подчеркнул, что в День памяти и скорби мы снова возвращаемся к 22 июня 1941 года – дате, которая навсегда разделила жизнь страны на «до» и «после», принесла горе в каждый дом. С болью, не утихающей годами, мы вспоминаем миллионы навсегда ушедших, разрушенные судьбы, сожженные города и села. Мы думаем о наших родных – тех, кто принял на себя первый, самый страшный удар нацистской машины, к тому времени подчинившей себе почти всю Европу. И они не дрогнули. Выстояли. Победили.

- Туляки внесли огромный вклад в эту Победу. В этом году мы отмечаем 85-летие героической обороны нашего города и 50-летие с момента присвоения Туле высшего звания «Город-Герой». Тульская оборонительная операция имела колоссальное значение – именно здесь, на подступах к оружейной столице, противник был остановлен и обескровлен, что напрямую способствовало успеху контрнаступления советских войск в битве за Москву. Наши земляки не пропустили врага, выстояли в самых тяжелых условиях, подарив стране время и возможность для решающего удара., - сказал он.

Завершая свое обращение, губернатор призвал современное поколение бережно хранить историческую правду о тех страшных событиях и передавать ее потомкам. Он выразил уверенность, что мы обязаны быть достойными наследниками великого подвига наших дедов и прадедов.