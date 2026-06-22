В Тульской области потушили пять пожаров – горели автомобили и дома Фото: материалы пресс-служб.

21 июня в Тульской области зафиксировано одно происшествие на водном объекте - гибель 81-летней женщины на водоеме у населенного пункта Совхозный Ефремовского муниципального округа.

Также ликвидированы пять техногенных пожаров: в грузовых автомобилях в селе Высокое и деревне Сергеевка, в хозпостройке в поселке Рассвет, в частных жилых домах в поселке Новая Мыза и на улице Кабакова в Туле. Пострадавших в пожарах нет.

Спасатели привлекались к ликвидации последствий одного ДТП в Узловском районе.