С начала 2026 года в Тульской области выявили 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта Фото: Алексей ФОКИН.

По данным УГИБДД по Тульской области, основная роль в профилактике ДТП с участием мотоциклистов отводится скрытым патрулям.

С начала года в регионе выявлено 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта. Из них 316 человек не имели права управления, 81 водитель находился в состоянии опьянения, а 32 управляли незарегистрированными мотоциклами.

Также зафиксировано более 30 случаев незаконного внесения изменений в конструкцию мототранспорта. Информация передана в подразделения МРЭО, государственная регистрация таких транспортных средств прекращена.