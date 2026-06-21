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НовостиПроисшествия21 июня 2026 13:04

С начала 2026 года в Тульской области выявили 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта

316 человек из этого числа не имели прав
Анна КОНЕВА
С начала 2026 года в Тульской области выявили 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта

С начала 2026 года в Тульской области выявили 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта

Фото: Алексей ФОКИН.

По данным УГИБДД по Тульской области, основная роль в профилактике ДТП с участием мотоциклистов отводится скрытым патрулям.

С начала года в регионе выявлено 1149 нарушений ПДД водителями мототранспорта. Из них 316 человек не имели права управления, 81 водитель находился в состоянии опьянения, а 32 управляли незарегистрированными мотоциклами.

Также зафиксировано более 30 случаев незаконного внесения изменений в конструкцию мототранспорта. Информация передана в подразделения МРЭО, государственная регистрация таких транспортных средств прекращена.