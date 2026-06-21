В Тульской области уже трое выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам Фото: Алексей ФОКИН.

Стали известны результаты ЕГЭ по математике. Сто баллов по профильной математике получили 22 выпускника.

Всего в Тульской области насчитывается уже 65 отличников, набравших максимальный балл по одному или нескольким предметам. Среди них — две двойные победы: София Чикова и Дмитрий Быков из лицея № 2 имени Б. А. Слободскова получили по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и математике. Ранее сообщалось, что 200 баллов по химии и русскому языку набрала одиннадцатиклассница лицея № 1 г. Щекина Елизавета Кузнецова.

Лидерами по числу стобалльников стали Гуманитарно-математический лицей (14 отличников) и лицей № 2 имени Слободскова (10 отличников).