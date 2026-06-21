В Тульском кремле открылась выставка-ярмарка «Тульский Левша» Фото: Алексей ФОКИН.

Мероприятие проходит в рамках летнего проекта «Марафон выходных: Тульский размах» и приурочено ко Дню народных художественных промыслов.

Более 50 мастеров и ремесленников из Тульской, Московской, Орловской, Курской, Белгородской и Ярославской областей представляют свои работы и знакомят гостей с традициями народного творчества.

На выставке можно увидеть филимоновскую, распоповскую и суджанскую игрушку, керамику, кружево, деревянную посуду, предметы декора, украшения, изделия ручной работы и гастрономические бренды разных регионов.

Для гостей подготовлены мастер-классы по кружевоплетению, росписи филимоновской игрушки и тульской всечке — уникальной технике декоративного украшения деревянных изделий металлической проволокой.

Ярмарка работает 21 июня с 10:00 до 16:00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

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