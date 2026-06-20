Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды20 июня 2026 15:00

Выставку «Театр Толстого» в тульском «Л. Н. Т.» продлили до 5 июля

Она будет проходить и в дни проведения театрального фестиваля «Толстой»
Анна КОНЕВА
Выставку «Театр Толстого» в тульском «Л. Н. Т.» продлили до 5 июля

Выставку «Театр Толстого» в тульском «Л. Н. Т.» продлили до 5 июля

Фото: Алексей ФОКИН.

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на улице Металлистов, 25 продлена работа выставки «Театр Толстого» до 5 июля включительно. Экспозиция будет открыта и в дни проведения юбилейного театрального фестиваля «Толстой» с 3 по 5 июля.

Выставка открылась 27 марта 2026 года во Всемирный день театра и подготовлена музеем-усадьбой «Ясная Поляна» совместно с Тульским драмтеатром имени Горького. Она посвящена театральному наследию писателя и показывает, как его произведения жили на сцене — от домашних спектаклей в Ясной Поляне до профессиональных постановок.

Посетители увидят театральные костюмы, эскизы декораций к спектаклям «Анна Каренина», «Холстомер», «Воскресение», «Два гусара», а также исторические фотографии, афиши, архивные документы, книги и театральные журналы конца XIX — начала XX веков.

3 июля в 15:30 в «Л. Н. Т.» пройдет кинопоказ спектакля «Грех» по повести «Дьявол» (16+)