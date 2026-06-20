Выставку «Театр Толстого» в тульском «Л. Н. Т.» продлили до 5 июля Фото: Алексей ФОКИН.

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на улице Металлистов, 25 продлена работа выставки «Театр Толстого» до 5 июля включительно. Экспозиция будет открыта и в дни проведения юбилейного театрального фестиваля «Толстой» с 3 по 5 июля.

Выставка открылась 27 марта 2026 года во Всемирный день театра и подготовлена музеем-усадьбой «Ясная Поляна» совместно с Тульским драмтеатром имени Горького. Она посвящена театральному наследию писателя и показывает, как его произведения жили на сцене — от домашних спектаклей в Ясной Поляне до профессиональных постановок.

Посетители увидят театральные костюмы, эскизы декораций к спектаклям «Анна Каренина», «Холстомер», «Воскресение», «Два гусара», а также исторические фотографии, афиши, архивные документы, книги и театральные журналы конца XIX — начала XX веков.

3 июля в 15:30 в «Л. Н. Т.» пройдет кинопоказ спектакля «Грех» по повести «Дьявол» (16+)