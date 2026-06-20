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НовостиПроисшествия20 июня 2026 13:58

Две закладки на железной дороге привели туляка к трем годам колонии

У мужчины нашли 2 грамма запрещенного вещества
Анна КОНЕВА
Две закладки на железной дороге привели туляка к трем годам колонии

Две закладки на железной дороге привели туляка к трем годам колонии

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение в Привокзальном районном суде по делу о приобретении наркотиков в крупном размере.

Обвиняемый через мессенджер получил информацию о тайниках-закладках, отправился в полосу отвода железной дороги. Там он нашел два свертка с 2 граммами «запрещенки» и припрятал их для себя.

Однако на ж/д платформе его задержали сотрудники транспортной полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.