В Тульской области более 400 пар со всей России скажут друг другу «да» в красивую дату 26.06.2026 Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня 2026 года в Тульской области пройдет масштабная акция «Скажи "ДА" в Туле». Более 400 женихов и невест из 34 регионов России официально оформят отношения. Регистрация браков продлится целые сутки — с полуночи до 23:59.

Первые церемонии начнутся в Тульском кремле, который станет центральной площадкой. Почти половина браков будет зарегистрирована в Туле, включая Дворец бракосочетания и гостиницу SK-Royal.

На территории кремля будут работать фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. В 13:30 пары исполнят свадебный вальс и примут участие во флешмобе. В 15:00 пройдет модный показ от тульских производителей одежды и дефиле невест. В 23:00 эстафету примет Тульский областной центр молодежи, где впервые состоится театрализованная «Сказочная свадьба» с участием более 20 пар. Молодожены принесут клятвы, зажгут семейный очаг и получит символические артефакты.

Программа вечера выстроена вокруг сюжета русской народной сказки: гостей встретят скоморохи и придворные Царя Салтана, в «Царской палате» их примет сам царь, будет работать зона отдыха в сказочном стиле.

В финале пары получат «волшебные клубки». В акции участвуют пары из Алтайского края, Астрахани, Башкортостана, Белгорода, Брянска, Дагестана, Калуги, Кировской области, Костромы, Краснодара, Крыма, Липецкой области, Москвы, Подмосковья, Мурманска, Нижегородской области, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Орловской области, Перми, Ростова, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Саратова, Севастополя, Смоленска, Ставрополя, Тамбова, ХМАО, Челябинска, Чувашии и Ярославской области.